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بالصور .. شرطة السياحة تضبط 11 متهمًا بحوزتهم قطع أثرية

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بالصور .. شرطة السياحة تضبط 11 متهمًا بحوزتهم قطع أثرية بالصور .. شرطة السياحة تضبط 11 متهمًا بحوزتهم قطع أثرية

مصراوي Masrawy

بالصور .. شرطة السياحة تضبط 11 متهمًا بحوزتهم قطع أثرية

11:37 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

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كتب - علاء عمران:

‏‫تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مصطفى أنسي، مساعد وزير الداخلية لشرطة السياحة والآثار، من ضبط "محمد.م"، 51 سنة، ومقيم أبو قرقاص؛ وذلك إثر ورود معلومات لمباحث السياحة والآثار بالمنيا تفيد بحيازته لبعض القطع الأثرية بقصد الاتجار فيها.

وبتقنين الإجراءات وتفتيش منزله تم ضبط 18قطعة أثرية عبارة عن عدد 2 مسرجة من الفخار وتمثال أشابتي بطول 12سم، و6عملهز من البرونز، و 2 تميمة من الفينانس وعدد 7 قطع من الخرز صغيره الحجم

كما تم ضبط "شادي.أ"، 45 سنة، تاجر، ومقيم مركز المنيا، بعدما توافر معلومات تفيد حيازته لقطع أثريه بقصد الاتجار فيها؛ وباستهدافه تم ضبط تمثال من البازلت الأسود لآدمي بطول 50 سم مكتوب عليه باللغة الهيروغليفية وتمثال من الفينانس لآدمي بطول 12 سم، وجعران صغير الحجم، وتراكبتا من الفينانس، وبعرض المضبوطات على مدير منطقة آثار المنيا الشمالية؛ أقر بأثريتها، واعترف المتهمون بحيازتهم لها بقصد الاتجار فيها.

وفي محافظة المنوفية تم ضبط، جمال.ص"، ٣١ سنة، نجار، مقيم شبين الكوم، ويعاونه "محمود.ن"، والذي تببن هروبه من 15 حكم قضائي، و5 أشخاص آخرين أثناء قيامهم بالحفر بمنزل الأول بغرض التنقيب على الآثار والعثور على حفر دائري الشكل بعمق ١٥متر وقطر٢متر، وفي أسوان فقد تم ضبط، "صالح.ن"، ٢٠ سنى، عاطل، ومقيم مركز أسوان، وعُثر بمنزله على حفر مربعة الشكل بأبعاد 2/2 متر وعمق2،50متر.

كما تم ضبط "مصطفى.ع"، 50 سنة، عامل، ومقيم أول أسوان، عُثر داخل مسكنه على حفر إحداهما بأبعاد 3،50/2متر وعمق 9 متر والأخرى 3 متر ونصف، وعمق 7 أمتار، كما عُثر بمنزل "علاء.ع"، 50 سنة، (هارب) على حُفر بأبعاد 3،50/4متر وعمق 5 أمتار.

وقرر المتهمون بقيامهم بالتنقيب عن الآثار خلسة مخالفة لأحكام القانون، وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الحفر، وجاري العرض على النيابة العامة تحت إشراف اللواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار.

جاء ذلك في إطار الخطة الموضوعة بمعرفة اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتامين والتي تتضمن في أحد أهم بنودها الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي والمتمثلة في تأمين المناطق الأثرية، وضبط متاجري وحائزي القطع الأثرية والقائمين بالتنقيب عن الآثار مُخالفة لأحكام القانون.

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