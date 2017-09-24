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"نشال الأتوبيس" في قبضة الشرطة بعد هروبه من 31 قضية

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"نشال الأتوبيس" في قبضة الشرطة بعد هروبه من 31 قضية "نشال الأتوبيس" في قبضة الشرطة بعد هروبه من 31 قضية

مصراوي Masrawy

"نشال الأتوبيس" في قبضة الشرطة بعد هروبه من 31 قضية

11:32 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

كتب - فتحي سليمان:

ألقى رجال مباحث شرطة النقل والمواصلات؛ القبض على "نشال" مسجل خطر مُتلبسًا بسرقة هاتف محمول من داخل أتوبيس نقل عام بمحطة أتوبيسات الخلفاوي، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

تلقى اللواء قاسم حسين، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، إخطارًا من مباحث قسم مكافحة جرائم النشل بأن ضبطت "أ.ا"، 50 سنة، مسجل خطر فئة ب "نشل" نشاط مستمر بأمن القليوبية، وهارب من 31 قضية، متلبسا بسرقة هاتف محمول من "م ن" 63 سنة، أثناء تواجدهما داخل إحدى الأتوبيسات بمحطة الخلفاوي للنقل العام، بمنطقة الساحل.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأمر مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محضر بالواقعة، وأرسل بالمتهم والمضبوطات لقسم شرطة الساحل لقيده وعرضه على النيابة.

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