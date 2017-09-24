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العدل العراقية تعلن تنفيذ الإعدام بحق 42 مدانًا بـ"الإرهاب"

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العدل العراقية تعلن تنفيذ الإعدام بحق 42 مدانًا بـ"الإرهاب" العدل العراقية تعلن تنفيذ الإعدام بحق 42 مدانًا بـ"الإرهاب"

مصراوي Masrawy

العدل العراقية تعلن تنفيذ الإعدام بحق 42 مدانًا بـ"الإرهاب"

11:30 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

وزير العدل العراقي

بغداد - ( د ب أ):

أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم الأحد، تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 مدانًا بـ"الإرهاب"، حسبما أفادت وسائل إعلام عراقية.

وقالت الوزارة، في بيان بثه موقع "السومرية نيوز" الإخباري العراقي اليوم، "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق 42 إرهابيا، بعد صدور المراسيم الجمهورية الخاصة بهم".

وكانت وزارة العدل العراقية أعلنت في السادس من يوليو الماضي عن تنفيذ 14 حكم إعدام خلال شهر يونيو الماضي.

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