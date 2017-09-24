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رغم بدء العام الدراسي.. مصروفات المدارس الحكومية لم تحدد حتى الآن

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رغم بدء العام الدراسي.. مصروفات المدارس الحكومية لم تحدد حتى الآن رغم بدء العام الدراسي.. مصروفات المدارس الحكومية لم تحدد حتى الآن

مصراوي Masrawy

رغم بدء العام الدراسي.. مصروفات المدارس الحكومية لم تحدد حتى الآن

11:26 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

رغم بدء العام الدراسي.. مصروفات المدارس الحكومية لم تحدد حتى الآن

محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، إنه حتى الآن لم يتم إعلان رسوم الأنشطة والخدمات للمدارس الحكومية، وفق التعديلات بالزيادة التي أعلنها وزير التربية والتعليم مؤخرًا.

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، خبرًا مفاده إعلان مصروفات المدارس الحومية التي تراوحت بين 60 و100 جنيهًا.

وأكد عمر، أن قرار رسوم اشتراكات الأنشطة المدرسية "المصروفات" قيد المراجعة من الجهات المعنية، وفور اعتماده من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيتم إعلانه للجمهور.

وكان عمر قد أعلن أنه سيتم رفع مقابل اشتراكات الأنشطة والخدمات المدرسية للمدارس الحكومية بحد أقصى 50%، وبمقدار 10 إلى 20 جنيهًا، نظرًا لارتفاع الأسعار وعدم ملائمة المصروفات التي كانت مطبقة لاحتياجات المدارس.

وأكد عمر أن التعليم الحكومي يقدم للطلاب مجانًا بالكامل، والرسوم التي تفرضها الوزارة إنما هي مقابل الانشطة والخدمات التي تقدم بالمدارس.

 

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