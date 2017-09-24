عضو مجلس الأهلي: إكرامي كان أهم أسباب الفوز على الترجي

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أكد محمد جمال هليل، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أن شريف إكرامي حارس مرمى الفريق كان أحد أهم أسباب فوز الأهلي أمس على الترجي التونسي، مشددا على أنه كان في قمة تركيزه باللقاء، وتخطى أزمة مباراة الذهاب.

وأضاف «هليل» في تصريحات خاصة لبرنامج استاد الهدف، عبر إذاعة الشباب والرياضة: «اللاعبون والجماهير كانت لديهم ثقة كبيرة في شريف إكرامي، والجميع على يقين أن شريف سوف يؤدي مباراة أكثر من رائعة».

وأنهى حديثه قائلا: «الثقة التي منحها لنا الأهلي عبر التاريخ، أن لدينا ثقة للقتال حتى آخر ثانية من أجل الفوز بالبطولة، وقميص الأهلي كبير جدا، ولا بد أن يعلم من يرتديها أنه يلعب من أجل البطولات فقط لا غير».

كما أكد هليل أنه في انتظار المهندس محمود طاهر رئيس النادي، لتحديد موقفه من رئاسة البعثة في مباراة الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وواصل: «لو النجم هيكون الجمهور كبير لكننا على قدر المسئولية، ولدينا دافع كبير للفوز بالبطولة، ولن يفرق معنا طرف الدور نصف النهائي».

ويستعد الأهلي لمواجهة النجم الساحلي أو أهلي طرابلس الليبي، في الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية، بعد أن نجح الأحمر في إقصاء الترجي التونسي مساء أمس السبت بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مجموع المباراتين.