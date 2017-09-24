أوزيل يقترب من توجيه ضربة جديدة لأرسنال

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أشارت صحيفة "ميرور" البريطانية إلى رغبة لاعب أرسنال مسعود أوزيل في الانتقال إلى الغريم مانشستر يونايتد للعمل مجددًا مع جوزيه مورينيو الذي كان مدربه في ريال مدريد لثلاثة أعوام سابقة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن النجم الألماني قرر البقاء في أرسنال حتى نهاية عقده الصيف المقبل، على أن يرحل بعدها بالمجان.

ويتشابه موقف أوزيل كثيرًا مع موقف أليكسيس سانشيز الذي لا يرغب في تجديد عقده الذي ينتهي الصيف المقبل، وذلك بعدما رفض أرسنال رحيله في الميركاتو الأخير.

ويعد مورينيو من أشد المعجبين بإمكانيات مسعود أوزيل وسيدخل مورينيو بقوة في الميركاتو المقبل لضم أوزيل، خاصة أنه لن يكلف النادي أي أموال سوى أجره الأسبوعي الذي من المنتظر أن يصل إلى 250 ألف جنيه إسترليني.

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وبدأ مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي بقوة هذا الموسم من خلال تحقيق 5 انتصارات وتعادل وحيد ليتصدر جدول الترتيب مناصفة مع مانشستر سيتي، ويرغب مورينيو في ضم أوزيل لبناء فريق قوي لليونايتد في السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من اهتمام إنتر بضم أوزيل، فإن اللاعب الألماني يفضل البقاء في الدوري الإنجليزي ولكن ضمن فريق يملك حظوظا واقعية في التتويج بالألقاب الكبرى.

يذكر أن آخر لاعب رحل عن أرسنال تجاه مانشستر يونايتد كان روبن فان بيرسي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، وتمكن اللاعب الهولندي من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع الشياطين الحمر.