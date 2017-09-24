في مشاركتهما الأولى معًا.. فيدرير ونادال يمنحان أوروبا التفوق على العالم

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شهدت النسخة الأولى من كأس ليفر المقامة حاليا في العاصمة التشيكية براج مشاركة كل من روجر فيدرير ورافائيل نادال في فريق واحد للمرة الأولى في مسيرتهم الاحترافية.

ويعمل نظام البطولة على مواجهة فريق من القارة الأوروبية يتألف من 6 لاعبين بقيادة المدرب بيورن بورج، على مواجهة فريق العالم، الذي يتألف من 6 لاعبين أيضًا بقيادة المدرب جون ماكنرو.

وتقام البطولة من يوم الجمعة الماضي وتنتهي اليوم، ويشهد كل يوم إقامة 3 مباريات في الفردي ومباراة أخرى في الزوجي.

ويحصل الفائز في مباريات يوم الجمعة على نقطة، ويحصل الفائز في مباريات الأمس على نقطتين، على أن يحصل الفائز في مباريات اليوم على 3 نقاط، وسيتوج بالكأس الفريق الذي سيحصد 13 نقطة أولًا.

وللمرة الأولى في مسيرة فيدرير ونادال، لعب الثنائي أمس مباراة الزوجي وتمكنا من التغلب على كل من جاك سوك وسام كويري بحصة 6-4 1-6 و10-5 في الشوط الفاصل، ليرتفع رصيد الفريق الأوروبي من النقاط إلى 9 نقاط مقابل 3 نقاط لفريق العالم.

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وتواجه فيدرير ونادال 37 مرة طوال مسيرتهما الاحرتافية من بينهم 9 مواجهات في بطولات الجراند سلام، وعلى الرغم من بلوغهم عمر الـ36 والـ31 عاما على التوالي، فإنهما يحتلان التصنيف الأول والثاني عالميا في الوقت الراهن.

وعن لعبهما إلى جوار بعضهما البعض للمرة الأولى، قال فيدرير "أعلم رافا منذ وقت طويل، وشاهدت كثيرًا حالته الهادئة عندما نلعب المباريات الخيرية، والآن شاهدته وهو يحضر جيدًا للمباريات، وأيقنت أنه لاعب رائع للغاية يفكر في الفريق في المقام الأول".

وأضاف فيدرير: "يمتلك نادال طاقة كبيرة وتوازنا هائلا، لذلك يواصل اللعب في أعلى المستويات حتى الآن، وعلى الرغم من أن البعض يرى ملامح صارمة لنادال أثناء المباريات، فإنه يتمتع بهدوء كبير".

وسيشهد اليوم الختامي للبطولة مباريات قوية للغاية، حيث سيتواجه فيدرير من نيك كيريوس وسيواجه نادال جون إيسنر وسيلتقي ألكساندر زفيريف مع سام كويري، على أن يجمع لقاء الزوجي توماس بيرديتش ومارين سيليتش أمام جاك سوك وجون إيسنر.