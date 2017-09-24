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أليجري يطالب هيجواين بإعادة اكتشاف مستواه

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أليجري يطالب هيجواين بإعادة اكتشاف مستواه أليجري يطالب هيجواين بإعادة اكتشاف مستواه

التحرير

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أشار مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليجري إلى أن قراره وراء إجلاس مهاجمه الأرجنتيني جونزالو هيجواين على مقاعد البدلاء في مباراة أمس أمام تورينو، يعود إلى محاولة مساعدته على استعادة مستواه من جديد، وذلك حسبما نقل موقع "فور فور تو".

وتمكن يوفنتوس من الفوز بالديربي أمس في الدوري الإيطالي، وذلك برباعية نظيفة على تورينو، في المباراة التي شهدت مشاركة المهاجم الكرواتي ماريو مانذوكيتش على حساب هيجواين.

وسجل المهاجم الأرجنتيني هدفين في 8 مباريات شارك بها في جميع المسابقات هذا الموسم، لذا فضل أليجري منحه بعض الراحة في ظل إقبال الفريق على العديد من المباريات خلال هذا الموسم.

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وأوضح أليجري أن هيجواين يعد من اللاعبين الهامين للغاية في الفريق، مشيرًا إلى أنه سجل هدفين هذا الموسم، وسيسجل العديد من الأهداف في المباريات المقبلة، ولكنه بحاجة لإعادة اكتشاف مستواه من جديد.

وأضاف أليجري أن يوفنتوس خاض 57 مباراة الموسم الماضي، لذا ينبغي عليه التدوير في التشكيل، كما أنه يرى أن هيجواين ليس مناسبا للمشاركة في المباريات في الوقت الحالي، ومن الأفضل منحه الراحة على أن يحصل باقي اللاعبين على الفرصة.

يذكر أن يوفنتوس يحتل المركز الثاني في الدوري الإيطالي بعد تحقيقه الفوز في جميع المباريات الست، إلا أن اليوفي يتأخر فقط عن صاحب الصدارة نابولي بفارق الأهداف.

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التحرير

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