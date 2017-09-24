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بالصور- الوزير على مقاعد التلاميذ في الحصة الأولى.. "تصفيق حاد"

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مصراوي Masrawy

بالصور- الوزير على مقاعد التلاميذ في الحصة الأولى.. "تصفيق حاد"

11:22 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

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مؤسسة "هيكل للصحافة" تحجب جوائزها لهذا العام.. وتكتفي بـ"التشجيعية"

كتبت- ياسمين محمد:

تصوير- محمود أبو ديبة:

حرص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على حضور الحصة الأولى بأحد فصول مدرسة تحيا (3) للتعليم الأساسي بحي الأسمرات، والاستماع إلى شرح أحد دروس مادة اللغة الانجليزية للصف السادس الابتدائي.

وجلس الوزير بجواز الطلاب، وتفاعل مع المجتهدين منهم بالتصفيق.

وافتتح وزير التربية والتعليم، اليوم الأحد، مدرسة تحيا مصر (1) بحي الأسمرات، في أول أيام العام الدراسي الجديد، بحضور اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وفريدة مجاهد مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

ولاحظ الوزير ارتفاع كثافة الطلاب بالفصل، حيث تجاوزت الـ60 طالبًا، فطالب من المسؤولين بالمدرسة بقسمة الفصل إلى فصلين.

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