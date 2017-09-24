الإسكان: 16983 حاجزاً في "سكن مصر".. وسحب 86961 كراسة شروط حتى الآن

كتبت- مدى الخولي:

قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن هناك 16983 حاجزاً سددوا مقدمات الحجز بمشروع "سكن مصر"، بينما بلغ عدد كراسات الشروط التى تم سحبها حتى الآن 86961 كراسة.

وأكد مدبولي، أن الحاجزين بمشروع "سكن مصر"، سيكون لهم حصة في الأرض المقام عليها العمارات، مشيراً إلى أن سداد مبلغ جدية الحجز، وبيع كراسات الشروط والمواصفات، مستمران حتى يوم الخميس الموافق 5 أكتوبر المقبل، وذلك بجميع فروع بنك التعمير والإسكان من الساعة 3 وحتى 5 مساءً.

وحول مناطق الوحدات بالمدن المطروحة بها، قال وزير الإسكان: في مدينة القاهرة الجديدة 16808 وحدات، موزعة كالتالي: 3480 وحدة بمنطقة غرب الجامعات (الأندلس)، و4608 وحدات بالمنطقة الأولى بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و3468 وحدة بالمنطقة الثانية بمنطقة المعارض – طريق القطامية العين السخنة، و608 وحدات بالمحلية الثالثة التجمع الثالث، و1984 وحدة جنوب طريق القطامية العين السخنة القديم، و1344 وحدة شمال طريق القطامية العين السخنة القديم، و120 وحدة بالتجمع الثالث بجوار السنترال، و488 وحدة بالتجمع الثالث – غرب الحي الأول، و608 وحدات بالتجمع الثالث – شمال الحي الأول، و100 وحدة بالتجمع الثالث المحلية الثالثة بجوار الجامعة الألمانية.

وأضاف الوزير، في مدينة 6 أكتوبر 14920 وحدة، موزعة كالتالي: 5384 وحدة جنوب طريق الواحات بجوار الداون تاون، و4624 وحدة جنوب طريق الواحات شمال مشروع واحة أكتوبر، و4912 وحدة بجوار مدينة الإنتاج الإعلامي ومشروع دار مصر، وفي مدينة العبور 3048 وحدة بمنطقة 2600 فدان بشمال المدينة.

وجاء العدد في مدينة دمياط الجديدة 2696 وحدة، موزعة كالتالي: 612 وحدة غرب جامعة دمياط، و356 وحدة جنوب الحي الأول، و1728 وحدة بالحي المتميز– شرق المدينة بجوار مشروع دار مصر، وفي مدينة المنيا الجديدة 1296 وحدة بمنطقة امتداد المدينة، وفي مدينة بدر 1232 وحدة بمنطقة سكن مصر بالامتداد الشرقي للمدينة بجوار طريق القاهرة السويس.