أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مناقشات بين المعارضة السورية وروسيا بشأن خفض التصعيد في ريف حمص

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مناقشات بين المعارضة السورية وروسيا بشأن خفض التصعيد في ريف حمص

11:21 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

مناقشات بين المعارضة السورية وروسيا بشأن خفض التصعيد في ريف حمص

دمشق – (أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للتفاوض في منطقة ريف حمص الشمالي السورية، أن لجنتها العسكرية المكلفة عقدت اجتماعا مع الجانب الروسي على معبر الدار الكبيرة في المنطقة؛ لمناقشة اتفاق خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وآلية العمل به.

وقالت الهيئة، في بيان، الأحد، إن الاجتماع يهدف إلى ترسيم الحدود بين النظام السوري والمعارضة بريف حمص الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان - المعارض الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له - قد أعلن في بداية الشهر الجاري توصل قوات النظام والمعارضة إلى اتفاق لإحياء عملية وقف إطلاق النار في ريف حمص الشمالي.

هذا المحتوى من

6f30f40215.jpg

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لافروف يدعو للتنسيق العسكري بين وأمريكا في سوريا

    أخبار

  • 10 تصريحات × 24 ساعة

    أخبار

  • روسيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ"تسييس" مسألة إعادة إعمار سوريا

    أخبار

  • الخارجية الروسية: لا نرفض المبادرة الفرنسية حول التسوية السورية

    أخبار

إعلان

cd71bf3d9a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

روسيا تتوعد بالرد على "تويتر" بعد حظر الإعلانات على وسائل إعلامها

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

"تويتر" يحظر الإعلانات على الحسابات المملوكة لـ"روسيا اليوم" و"سبوتنيك"

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

الناتو: الخلافات مع روسيا مازالت قائمة بعد اجتماع السفراء

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا

روسيا تسمح لاثنين من قادة التتار في القرم بالسفر إلى تركيا