مناقشات بين المعارضة السورية وروسيا بشأن خفض التصعيد في ريف حمص

دمشق – (أ ش أ):

أعلنت الهيئة العامة للتفاوض في منطقة ريف حمص الشمالي السورية، أن لجنتها العسكرية المكلفة عقدت اجتماعا مع الجانب الروسي على معبر الدار الكبيرة في المنطقة؛ لمناقشة اتفاق خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وآلية العمل به.

وقالت الهيئة، في بيان، الأحد، إن الاجتماع يهدف إلى ترسيم الحدود بين النظام السوري والمعارضة بريف حمص الشمالي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان - المعارض الذي يتخذ من العاصمة البريطانية مقرا له - قد أعلن في بداية الشهر الجاري توصل قوات النظام والمعارضة إلى اتفاق لإحياء عملية وقف إطلاق النار في ريف حمص الشمالي.