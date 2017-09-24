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أول يوم مدارس.. انتظام بالتجريبي والخاص وفوضى في الحكومي بالإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

أول يوم مدارس.. انتظام بالتجريبي والخاص وفوضى في الحكومي بالإسماعيلية

11:11 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

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​5 دقائق من الحصة الأولى للحديث عن حب الوطن بمدارس جنوب سيناء

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​5 دقائق من الحصة الأولى للحديث عن حب الوطن بمدارس جنوب سيناء

الإسماعيلية- إنجي هيبة:

انتظمت العملية التعليمية، اليوم الأحد، بالإدارات التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافطة الإسماعيلية.

وشهدت المدارس التجريبية والخاصة التزاما مقبولا بالمقارنة بالمدارس الحكومية، والتي شهدت أغلبها وخاصة بالقرى والمراكز حالة من "الهرج والمرج"، حيث رصد الموقع تسرب وهروب الطلاب من الفصول إلى فناء المدرسة وعدم التزام بعضها بأعمال الصيانة المدرسية، وانتشار القمامة.

ومن جانبه أكد فاخر عبدالعزيز وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، انتظام الدراسة بنحو 955 مدرسة على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، لافتًا إلى أن نسبة الحضور بين الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة تعدت الـ 90% مع أول أيام الفصل الدراسي الأول.

وقال فاخر إن غرفة العمليات بالمديرية تابعت انتظام الدراسة والالتزام بتحية العلم المصري وترديد النشيد الوطني أثناء طابور الصباح والتأكيد على غرس قيم المواطنة، وروح الولاء والانتماء للوطن.

وأشار إلى متابعة الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية حفاظًا على سلامة طلاب المدارس من خلال التنسيق مع مديرية الصحة، وكذلك التأكيد على نظافة المدارس من الداخل واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق انتظام واستقرار العملية التعليمية داخل المدارس وفق القواعد المنظمة لها.

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