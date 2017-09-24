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وزير الزراعة يكلف نوابه الثلاثة بإعداد خطة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة

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مصراوي Masrawy

وزير الزراعة يكلف نوابه الثلاثة بإعداد خطة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة

11:09 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

وزير الزراعة يكلف نوابه الثلاثة بإعداد خطة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة

كتب- أحمد مسعد:

كلف الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نوابه الثلاثة الدكتور محمد عبد التواب نائب الوزير لشئون استصلاح الأراضي، والدكتورة منى محرز نائب الوزير لشئون الثروة الحيوانية والدكتور صفوت الحداد نائب الوزير لشئون الخدمات الزراعية، بإعداد خطة لتطوير حديقة الحيوان بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات والهيئات المعنية من داخل الوزارة وخارجها.

وأكد وزير الزراعة، ضرورة أن تشمل الخطة إعادة تنسيق الحديقة بالكامل، وإعادة وجهها الحضاري والتاريخي، ومكانتها المعروفة، لتكون عامل جذب للسياحة الداخلية في ومقصد مهم للسياحة الخارجية من مختلف دول العالم.

وأشار البنا، إلى ضرورة أن تشمل عمليات التطوير والتحديث أيضاً، أسوار الحديقة، ومنافذ بيع التذاكر وبوابات الدخول، وبيوت إيواء الحيوانات، وكذلك أعمال الصيانة والنظافة والترميم على كافة المستويات، وزيادة المسطحات الخضراء، وتقليم الأشجار، وتطوير الممرات، وتزويدها بالإضاءة، فضلاً عن استغلال كافة المساحات غير المستغلة في الحديقة.

وقال وزير الزراعة، إنه سيتم تشكيل مجلس أمناء لحديقة الحيوان بالجيزة، يضم جميع الوزارات والهيئات المعنية، فضلاً عن عدد من الشخصيات العامة، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بهذا الشأن.

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مصراوي Masrawy

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