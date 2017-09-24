وزير الأوقاف من بني سويف: 48 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

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قال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، اليوم الأحد: إن "إجمالي ما تم جمعه من صكوك بلغ 48 مليون و200 ألف جنيه، وتم التعاقد على 550 طن من اللحوم وتم توزيع على جميع محافظات الوجة القبلى الكبرى بإجمالي كل محافظة 25 طن".

وعقد اللقاء بديوان عام محافظة بنى سويف في حضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف واللواء جرير مصطفى مدير الأمن والدكتور علاء عبد الحليم رئيس جامعة بنى سويف وعدد من الأئمة، حيث تم تقديم هدايا وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف أمام الديوان العام، ثم التحرك لافتتاح عدد من المساجد.

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ويختتم "الوزير" الزيارة بحضور المؤتمر الذي تنظمه جامعة بني سويف، تحت عنوان "دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة بمدينة بني سويف.