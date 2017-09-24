أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

وزير الأوقاف من بني سويف: 48 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

Google+ Print
وزير الأوقاف من بني سويف: 48 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي وزير الأوقاف من بني سويف: 48 مليون جنيه حصيلة صكوك الأضاحي

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، اليوم الأحد: إن "إجمالي ما تم جمعه من صكوك بلغ 48 مليون و200 ألف جنيه، وتم التعاقد على 550 طن من اللحوم وتم توزيع على جميع محافظات الوجة القبلى الكبرى بإجمالي كل محافظة 25 طن".

وعقد اللقاء بديوان عام محافظة بنى سويف في حضور المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف واللواء جرير مصطفى مدير الأمن والدكتور علاء عبد الحليم رئيس جامعة بنى سويف وعدد من الأئمة، حيث تم تقديم هدايا وزارة الأوقاف بمحافظة بني سويف أمام الديوان العام، ثم التحرك لافتتاح عدد من المساجد.

شاهد أيضا

ويختتم "الوزير" الزيارة بحضور المؤتمر الذي تنظمه جامعة بني سويف، تحت عنوان "دور الشباب في البناء ومواجهة التحديات"، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر الجامعة بمدينة بني سويف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»