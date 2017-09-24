الصحة تطلق حملة "السرايا الصفرا" في اليوم العالمي للصحة النفسية أكتوبر المقبل

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق حملة "السرايا الصفرا" خلال شهر أكتوبر المقبل؛ للتوعية والتعريف بخدمات الصحة النفسية التي تقدمها الوزارة من خلال المستشفيات التابعة للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الحملة سيتم تنفيذها من خلال 18 مستشفى للصحة النفسية ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية الذى يوافق العاشر من شهر أكتوبر في كل عام.

وأشار مجاهد في بيان اليوم، الى أنه تم اختيار عنوان الحملة وهو "السرايا الصفرا" ، نظرا لانه اسم دارج في المجتمع ومرتبط بالمستشفيات النفسية وخاصة مستشفى العباسية للصحة النفسية ، وتهدف الحملة لإزالة الوصمة عن المرض النفسي وذلك من خلال فعاليات تقيمها الامانة بالتعاون مع جهات عديدة.

وفي هذا الإطار تم تنظيم حملة يوم 15 سبتمبر 2017 أقامتها ادارة الاعلام والتثقيف الصحي بحديقة الطفل، وذلك للتوعية بمرض الاكتئاب وكيفية مواجهة اثاره ومنها افكار الانتحار اذا ما انتابت المريض، شهدت الفعالية اقبالا كبيرا من المترددين على الحديقة وكان فى انتظار تساؤلاتهم مجموعة من المتخصصين فى الطب النفسى.

كما تم تنظيم ندوة بمكتبة مصر الجديدة العامة بصلاح سالم عن الاضطراب النفسي وهو "الاضطراب الوجداني ثنائي القطب" من خلال عرض فيلم روائي، واعقبه مناقشة مفتوحة مع الحاضرين عن المرض النفسى مع طبيب متخصص.​