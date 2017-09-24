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وزير التعليم يتوجه إلى محافظة بورسعيد لمتابعة العام الدراسى الجديد

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم يتوجه إلى محافظة بورسعيد لمتابعة العام الدراسى الجديد

10:59 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

وزير التعليم يتوجه إلى محافظة بورسعيد لمتابعة العام الدراسى الجديد

الدكتور طارق شوقي

كتبت- ياسمين محمد:

قال الإعلامي أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، توجه إلى محافظة بورسعيد لزيارة عدد من المدارس لتفقد سير العملية التعليمية بالمحافظة؛ وذلك فى إطار المتابعة الميدانية والوقوف على استعدادات العام الدراسى الجديد 2017/2018.

وأوضح خيري، في تصريحات صحفية، أن الوزير سيفتتح مبنى جديد بمدرسة القناة الإعدادية، بجانب تفقد عدد من المدارس بالمحافظة.

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