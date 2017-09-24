أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

«إسكان البرلمان»: ننتظر قانون «تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط»

Google+ Print
«إسكان البرلمان»: ننتظر قانون «تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط» «إسكان البرلمان»: ننتظر قانون «تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، انتهاء وزارة الإسكان والمرافق، من تعديل أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، والخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المتميز، وعرضه على مجلس الوزراء، واصفًا تلك الخطوة بالهامة.

وأضاف والي في تصريحات صحفية له اليوم، أن تلك الخطوة جاءت في ضوء خطة الوزارة وحرصها على التراث المعمارى والحفاظ عليه، ووضع أساليب للتعامل معه واستحداث بعض التعريفات للمباني والمواقع التراثية، التي يتم تسجيلها بسجلات حصر المباني ذات الطراز المعماري المتميز بمختلف المحافظات.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن لجنة الإسكان تنتظر إحالة مشروع القانون إليها، لأنه يدخل ضمن التعديلات الخاصة بهدم المباني والمنشآت، وأنه سوف يحال إجراءات استخراج تراخيص هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، الذى يدخل ضمن أجندة اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد القادم.

شاهد أيضا

وأضاف أن تعديلات القانون رقم 144 لسنة 2006 تضمنت تحديد ثلاثة مستويات لتصنيف المباني التراثية من أجل الحفاظ عليها، وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها.

وأكد والي أن كل التعديلات المطروحة من قبل وزارة الإسكان على مشروع القانون سوف يتم عرضها على لجنة الإسكان بالبرلمان، لمناقشتها وإقرارها في حضور المسئولين المعنيين وخبراء وزارة الإسكان للخروج بأفضل الصياغة للحفاظ على التراث المعماري المتميز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

ريال مدريد يفوز على فينويلابيرادا بركلتي جزاء (فيديو)

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

شيكابالا يشعل «تويتر» بعد هدفه في الباطن

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

طاهر: «رفضنا نعمل فراغ إداري في النادي.. ومش هقول لحد ينتخب مين»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»

محمود طاهر: «أنا مؤدب أوي وما يحدث من اللجنة الأوليمبية بلطجة»