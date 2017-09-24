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محافظ الشرقية للطلاب: «لا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد» (صور)

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محافظ الشرقية للطلاب: «لا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد» (صور) محافظ الشرقية للطلاب: «لا تؤجلوا عمل اليوم إلى الغد» (صور)

التحرير

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حرص اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، على حضور طابور الصباح بمدرسة "طلبة عويضة" الإبتدائية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، اليوم الأحد، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد، لمشاركة تلاميذ المدرسة آداء تحية العلم والسلام الوطني.

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وحضر المحافظ، الحصة الأولى للتلاميذ، والتي خُصصت لـ"تعريف المواطنة"، حيث قام بنفسه بشرحها للتلاميذ، مؤكدًا على ضرورة إعلاء قيمة حب الوطن وغرس قيم الولاء والانتماء في نفوس التلاميذ، وطالبهم بالجد والاجتهاد في تحصيل دروسهم، وعدم تأجيل عمل اليوم إلى الغد.

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واطمأن اللواء خالد سعيد، على عملية توزيع جميع الكتب المدرسية وتسليمها للتلاميذ مع أول أيام العام الدراسي الجديد، لضمان انتظام العملية التعليمية، مشددًا على مسئولي التعليم بضرورة وضع خطة مرور لكل مدير إدارة تعليمية، وإعداد تقارير يومية لمتابعة العمل وتقييم الآداء.

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التحرير

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