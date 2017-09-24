وزير التعليم: أنجزنا طباعة الكتب هذا العام بشكل غير مسبوق
وزير التعليم: أنجزنا طباعة الكتب هذا العام بشكل غير مسبوق
10:53 ص الأحد 24 سبتمبر 2017
كتبت- ياسمين محمد:
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن طباعة الكتب هذا العام، تمت بشكل غير مسبوق، حيث انتهت الوزارة من طباعة 99% من الكتب قبل بدء الدراسة وتوريدها للمديريات والإدارات التعليمية.
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، على هامش افتتاحه مدرسة تحيا مصر (1) للتعليم الأساسي بحي الأسمرات، في أول أيام العام الدراسي الجديد، أن الأسبوع الأول من الدراسة سيشهد تسلم الطلاب للكتب المدرسية مجانًا.
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