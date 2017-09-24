رئيس الوزراء يقرر إسقاط الجنسية المصرية عن ٣ مواطنين لتجنسهم بـ"الإسرائيلية"

القاهرة - (أ ش أ)

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن 3 مواطنين مصريين بظاهر الحال من مواليد محافظتي القاهرة (مواطنان) والإسكندرية (مواطن واحد).

وتضمن القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، أن سبب إسقاط الجنسية المصرية عن المواطنين الثلاثة هو تجنسهم بالجنسية الإسرائيلية دون الحصول على ترخيص من الجهات المصرية المعنية بهذا الأمر.​