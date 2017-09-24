كوريا الشمالية تكشف عن صور دعائية لقاذفة وحاملة طائرات أمريكيتين تتعرضان لهجوم

سول - (د ب أ):

كشفت كوريا الشمالية اليوم الأحد النقاب عن صور دعائية لقاذفة وحاملة طائرات ضخمة أمريكيتين، تتعرضان لهجوم، وذلك بعد ساعات من تحليق نفس النوع من الطائرات في المجال الجوي الدولي، قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء اليوم.

وكشف موقع "تودي" الدعائي الكوري الشمالي المملوك للدولة النقاب عن "صورة زائفة" يقوم فيها صاروخ "بوكجوكسونج" الكوري الشمالي بضرب قاذفة استراتيجية أمريكية طراز "بي.1.بي".

وتم الكشف عن الصورة بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الامريكي تحليق قاذفات "بي.1.بي لانسر"، التابعة لسلاح الجو الامريكي، التي انطلقت من قاعدة "أندرسون" التابعة لسلاح الجو في جزيرة جوام، مع مقاتلات ضخمة، طراز "إف-15 سي" من قاعدة "كادينا" الجوية في أوكيناوا.

وكانت تهدف إلى استعراض القوة ضد كوريا الشمالية وسط تصاعد الحرب الكلامية بين بيونج يانج وواشنطن.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت أمس السبت أن قاذفات ومقاتلات امريكية حلقت فوق المياه الدولية الواقعة قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية ردا على "السلوك المتهور" لبيونج يانج".

ووصفت قيادة الجيش الأمريكي في المحيط الهادئ (الباسيفيك) في بيان تلك المهمة بأنها جرت في أقصى شمال المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين والتي لم تحلق فيها أي مقاتلة أمريكية منذ تسعينات القرن الماضي على الأقل، مؤكدة "الجدية التي نأخذ بها سلوك (كوريا الشمالية) المتهور".

وحسب القيادة الأمريكية، فقد حلقت طائرات مقاتلة من طراز (بي – 1 بي) من قاعدة جوام في المحيط الهادئ – التي هددها زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بتنفيذ ضربة وقائية فيها – برفقة طائرات مقاتلة طراز (إف-15 سي إيجل)".

وقالت قيادة المحيط الهادىء إن الرحلة كانت "رسالة واضحة" للخيارات العسكرية الأمريكية "من أجل إفشال أي تهديد".

وقال البيان إن "برنامج الأسلحة الكوري الشمالي يشكل تهديدا خطيرا لمنطقة آسيا والمحيط الهادىء والمجتمع الدولي بأسره، ونحن مستعدون لاستخدام كامل القدرات العسكرية للدفاع عن الوطن الأميركي وحلفائنا".