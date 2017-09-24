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سكاي نيوز: سقوط قذائف مدفعية إيرانية على الحدود مع كردستان

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مصراوي Masrawy

سكاي نيوز: سقوط قذائف مدفعية إيرانية على الحدود مع كردستان

10:40 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

سكاي نيوز: سقوط قذائف مدفعية إيرانية على الحدود مع كردستان

أرشيفية

القاهرة- (مصراوي):

أفاد مُراسل موقع سكاي نيوز عربية بسقوط قذائف مدفعية من الجانب الإيراني في محيط معبر حاج عمران الحدودي مع إقليم كردستان العراق، قبل يوم من الاستفتاء على استقلال الاقليم من العراق. 

وكانت إيران وتركيا والعراق قد هددوا باتخاذ "إجراءات" لم تحددها ضد إقليم كردستان العراق، إذا مضت سلطات الإقليم في إجراء الاستفتاء على إعلان الانفصال عن العراق. 

وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك التزامها بوحدة العراق وسلامة أراضيه و"معارضتها التامة للاستفتاء"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التركية، بحسب ما جاء في هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

وجاء البيان بعد لقاء ثلاثي نادر ضم وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري والإيراني محمد جواد ظريف والتركي مولود غاويش أوغلو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك قبيل أيام من الاستفتاء المزمع إجراؤه في 25 من الشهر الجاري.

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مصراوي Masrawy

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