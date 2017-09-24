​5 دقائق من الحصة الأولى للحديث عن حب الوطن بمدارس جنوب سيناء

جنوب سيناء- داليا منير:

أكد محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، ضرورة غرس روح المواطنة والانتماء والولاء في نفوس التلاميذ، وتعويدهم على القيادة منذ نعومة أظافرهم.

وأمر - خلال تفقده عددًا من المدارس، اليوم الأحد - بتخصيص الخمس دقائق الأولى من كل حصة، للحديث عن الأخلاق وحب الوطن.

وقدم وكيل الوزارة خلال جولته بالمدارس، يرافقه فوزي همام، رئيس مدينة طورسيناء، والمهندس علي محمود، مدير منطقة الأبنية التعليمية وعلي حسن، مدير عام إدارة طور سيناء، التهنئة للطلاب والمعلمين على النجاح والتفوق في العام الماضي، وطالبهم ببذل المزيد من الجهد في هذا العام لتحقيق التميز العلمي.

كما وجه التحية لأولياء الأمور الذين وفروا الظروف المناسبة لأبنائهم لتحقيق النجاح والتميز، مناشدًا أعضاء هيئة التدريس أن يعاملوا الأطفال كأبنائهم، وحث الطلاب على مشاركتهم في النهوض بالعملية التعليمية.

وشدد على ضرورة تحقيق الانضباط والجدية من اليوم الأول للدراسة، معربا عن بالغ سعادته بالتواجد الكبير للطلاب معلنا أن نسبة الحضور تتعدى 98%، أنه سعيد بالانضباط والالتزام بالحضور في أول أيام الدراسة سواء من الطلاب او المعلمين.

كما شدد على ضرورة توزيع الكتب على التلاميذ وتواجد فرد الأمن بجوار البوابة الرئيسية وغلق البوابة وعدم فتحها إلا للضرورة، وعدم السماح بدخول أولياء الأمور إلا بعد الثانية عشر ظهرا، وتعليق جدول الحصص وقوائم الفصول في لوحة الإعلانات داخل كل فصل.