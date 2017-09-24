الجريدة الرسمية: وزير الداخلية يوافق على تجنس 55 مصريًا بجنسيات أجنبية
الجريدة الرسمية: وزير الداخلية يوافق على تجنس 55 مصريًا بجنسيات أجنبية
10:32 ص الأحد 24 سبتمبر 2017
مجدي عبدالغفار
كتب - محمد الصاوي:
أصدر اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، قرارين بالموافقة على تجنس 55 مواطنًا مصريًا بجنسيات أجنبية.
وتضمن القراران اللذان نشرتهما الجريدة الرسمية، اليوم الأحد؛ أن يحتفظ هؤلاء المواطنون بالجنسية المصرية مع تجنسهم بالجنسية الأجنبية.
كما أصدر عبدالغفار، قرارا بالموافقة على طلب 14 مواطنا باسترداد الجنسية المصرية.
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