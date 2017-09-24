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حركة المرور.. اختناقات مرورية بمعظم المحاور الحيوية تزامنا مع بدء العام الدراسي

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مصراوي Masrawy

حركة المرور.. اختناقات مرورية بمعظم المحاور الحيوية تزامنا مع بدء العام الدراسي

10:14 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

حركة المرور.. اختناقات مرورية بمعظم المحاور الحيوية تزامنا مع بدء العام الدراسي

أرشيفية

كتب - فتحي سليمان:

شهدت الحالة المرورية، صباح اليوم، الأحد، اختناقات وكثافات مرورية وازدحام على طرق ومحاور القاهرة الكبرى خلال فترة الذروة الصباحية تزامنًا مع ذهاب الطلاب والتلاميذ إلى مدارسهم ومعاهدهم والموظفين إلى أعمالهم، وانتظمت الخدمات المرورية صباحًا.

وشهد طريق جسر السويس، كثافات مرورية في الاتجاهين وكذلك كوبري ١٥ مايو عند منزل بسبب تحركات التلاميذ وتجمع المدارس بتلك المناطق.

أيضاً شهدت منطقة المعادي، في كل شوارعها من الداخل اختناقات مرورية ومطلع كوبري الجيش ومنزل كوبري أكتوبر بمدينة نصر أمام وزارة المالية، وكذلك ازدحام مدخل عبود بسبب تصادم سيارة بعمود إنارة.

وشهد شارع الكورنيش عند أثر النبي وشارع شبرا كثافات مرتفعة.

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، من انتشار الأوناش والخدمات المرورية على كافة الطرق لرصد أي معوقات مرورية مع تواجد الحملات المرورية لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور.

وفي الجيزة شهد شارع الهرم المتجه إلى كوبري الجيزة وشارع الجامعة وكوبري عباس من الجيزة إلى المنيل وشارع السودان وكوبري الدقي كثافات مرتفعة.

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