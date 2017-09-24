92 مدرسة جديدة بينها 3 يابانية.. انطلاق العام الدراسي الجديد بالشرقية (صور)

الشرقية – فاطمة الديب:

انطلق، صباح اليوم الأحد، العام الدراسي الجديد بمختلف المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، وسط حضور كثيف من الطلاب وأولياء أمورهم.

وبدأ الطلاب، يومهم الأول في العام الجديد، بتحية العلم، بحضور المُدرسين والإداريين بكل مدرسة، فيما شهدت بعض المدارس حالات تكدس من أولياء أمور تلاميذ المرحلة الإبتدائية.

وتكدس عدد من أولياء أمور تلاميذ مدارس "المنيل رقم 1" الإبتدائية، و"أنشاص الرمل" للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة بلبيس التعليمية، بالقرب من الفصول الدراسية، رافضين المغادرة لحين الإطمئنان على أبنائهم، فيما استعانت إدارة المدارس بقوات الشرطة، والتي نجحت في تنظيم الأمر.

كانت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، اعلنت عن دخول 92 مدرسة جديد للخدمة، منهم 3 مدارس على النموذج الياباني، ومدرسة للمتفوقين بالمرحلة الإعدادية.

من جانبه، أعلن اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، عن أنه تم وضع خطة تأمين للمدارس بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، وذلك من خلال خدمات ثابتة أمام مُجمعات المدارس، مشددًا على تكثيف تواجد ضباط قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمحيط مدارس الطالبات بكافة مراكز ومدن المحافظة.