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محافظ القليوبية للطلاب: متغيبوش وشدوا حيلكم (صور)

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محافظ القليوبية للطلاب: متغيبوش وشدوا حيلكم (صور) محافظ القليوبية للطلاب: متغيبوش وشدوا حيلكم (صور)

التحرير

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وجه اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، رسالة إلى الطلاب في أول يوم من العام الدراسي، بضرورة الانضباط في الدراسة والتركيز على تحصيل العلم.

جاء ذلك خلال كلمته في طابور الصباح، بمدرسة بنها الثانوية بنات، اليوم السبت، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، وسعيد ندا مدير عام إدارة بنها التعليمية.

وقال العشماوي للطلاب: "متغيبوش وانتظموا في الحضور وركزوا وشدوا حيلكم"، مشددا على المعلمين بالانتظام في العمل ومعاملة الطلاب كأبنائهم.

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وأضاف أن قيمة العلم كبيرة يجب الحفاظ عليها، لأنها حجر الأساس لبناء جيل من العلماء والمبدعين ونهضة الأمم.

من جانبه، ذكر عجلان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن وبكل دقة الحرص على أمن وسلامة الطلاب والمنشآت التعليمية.

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