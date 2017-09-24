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طلاب الأسمرات: "خرجنا من بطن العشوائيات" ونقسم على رفعة الوطن

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مصراوي Masrawy

طلاب الأسمرات: "خرجنا من بطن العشوائيات" ونقسم على رفعة الوطن

09:55 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

وزير التعليم

كتبت - ياسمين محمد:

تحدثت مقدمة الإذاعة المدرسية التي قدمها طلاب مدرسة تحيا (1) للتعليم الأساسي بحي الأسمرات، أمام الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن حلم الخروج من العشوائيات، حيث أشارت الطالبة مقدمة الإذاعة إلى أنه مع تفكير القيادة السياسية في نقل أهالي العشوائيات إلى أماكن أفضل، كانت مدينة الأسمرات في انتظارهم قائلة "خرجنا من بطن العشوائيات".

وافتتح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، مدرسة تحيا مصر (1) للتعليم الأساسي، في أول أيام العام الدراسي الجديد، بحضور وزير الإنتاج الحربي ومحافظ القاهرة وقيادات المحافظة.

وأثناء تحية العلم، أدى الطلاب قسم: "أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لجمهورية مصر العربية، وأن أبذل جهدي لرفعتها والدفاع عنها ضد كل عدو، وأن أكون مثلا أعلى فى أخلاقي وأعمالي، والله على ما أقول شهيد".

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