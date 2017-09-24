محافظ القاهرة: نستهدف نقل 100 ألف مواطن من العشوائيات في مطلع 2018

كتبت-ياسمين محمد:

قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن العشوائيات في طريقها للانتهاء من مصر، مشيرا إلى أنه تم نقل 5600 أسرة من العشوائيات إلى حي الأسمرات بإجمالي 30 ألف مواطن.

جاء هذا خلال حضوره افتتاح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، مدرسة تحيا مصر (1) بحي الأسمرات، في أول أيام العام الدراسي الجديد، بحضور اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، وفريدة مجاهد مديرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وقيادات محافظة القاهرة.

وأضاف عبد الحميد، أنه بنهاية العام الجاري سيصل عدد السكان المنقولين من العشوائيات إلى 60 ألف مواطن، والعام المقبل 100 ألف مواطن.

وأكد عبد الحميد اهتمام المحافظة بتوفير الخدمات بالأسمرات لخلق مجتمع أفضل.​