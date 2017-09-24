"الأعلى للإعلام" يناقش معايير تغطية الانتخابات الرئاسية اليوم

كتبت - هاجر حسني:

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن لجنة إعداد معايير تغطية الانتخابات الرئاسية بالمجلس ستعقد أولى اجتماعاتها، اليوم الأحد.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع تلك المعايير وصياغتها في صورة بيان يؤكد على التزام المجلس باحترام حرية الرأي والتعبير وفقا للدستور والقانون.

وأضاف المصدر أن الاجتماع سيركز على عدة نقاط هامة منها التزام المجلس بضمان تحقيق تكافؤ تام للفرص والمنافسة العادلة بين المرشحين للإنتخابات الرئاسية، ووضع آلية لرصد وتقييم شكوى المرشحين.

وأشار إلى أن الاجتماع ربما يتطرق للمحاذير التي تمثل مخالفات إعلامية مثل توجيه الاتهام بالخيانة والمساس بالأعراض وكرامة المرشحين، بجانب بحث الآليات الخاصة لحث المواطنين على المشاركة في عملية الإقتراع.

وأوضح المصدر أن الاجتماع قد يبحث تنظيم ورش عمل لمن يرغب من الإعلاميين المكلفين بتغطية الإنتخابات الرئاسية، يحاضر فيها خبراء الإعلام والمتخصصين وتتناول حقوق المرشحين والناخبين والإعلاميين وكيفية اكتساب المهارات الخاصة لمحاورة المرشحين.

كان المجلس ناقش في اجتماعه الأسبوعي الأربعاء الماضي وضع المعايير والضوابط الخاصة بالتغطية الإعلامية للإنتخابات الرئاسية القادمة، واتفق أعضاء المجلس على مجموعة من الضوابط الأخلاقية لضمان حقوق المرشحين كاملة مع مراعاة عدم الإساءة لأى مرشح وأن يكون هناك التزام بالموضوعية والحيادية للتغطية الإنتخابية.

فيما يعكف المجلس على إعداد ميثاق شرف إعلامي لتغطية الإنتخابات الرئاسية يتضمن عقوبات للمخالفين.​