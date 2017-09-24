ترامب يصف الزعيم الكوري الشمالي مجددا بـ"رجل الصواريخ"

نيويورك - (د ب أ):

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة أخرى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون بأنه "رجل الصواريخ" في تغريدة جديدة له على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي.

وغرد ترامب، في وقت متأخر من يوم السبت قائلا "لقد سمعت للتو كلمة وزير خارجية كوريا الشمالية في الأمم المتحدة، إذا كان يردد أفكار رجل الصواريخ الصغير، فإنهما لن يبقيا هنا كثيرا!".

وفى كلمته الأولى أمام الأمم المتحدة قال ترامب إن "رجل الصواريخ يقوم بمهمة انتحارية لنفسه ولنظامه".

ورد وزير الخارجية الكوري الشمالي ري يونج هو في حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بان تهديدات ترامب "تجعل من زيارة صاروخنا للبر الرئيسي الامريكي لا مفر منها".