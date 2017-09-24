انطلاق التصويت في الانتخابات الألمانية

برلين - (د ب أ):

فتحت مراكز الاقتراع في ألمانيا اليوم الأحد أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات من المتوقع أن تضمن للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ولاية رابعة.

ويحق لنحو 5ر61 مليون ناخب الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، التي من المتوقع أن يتقدم فيها حزب ميركل (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) على منافسه الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إلى يسار الوسط.

ووفقا لاستطلاعات رأي أجريت قبل التصويت، فإن الاتحاد المسيحي يمكن أن يطمح إلى الحصول على أغلبية ضيقة مع الحزب الديمقراطي الحر أو الخضر، أو تحالف لم يتم تشكيله من قبل من كليهما. كما من الممكن أن يواصل حزب ميركل تحالف الكبار مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

وتترقب الأوساط السياسية والصحفية بصفة خاصة حصيلة الأصوات التي سيحصل عليها حزب البديل من أجل ألمانيا، المعادي للأجانب، حيث يتوقع أن تكون هذه هي المرة الأولى التي يدخل فيها الحزب إلى قاعة البرلمان.

ومن المقرر أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها في السادسة مساء، على أن تبدأ ظهور النتائج الأولية على الفور.