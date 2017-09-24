كثافات مرورية بمحاور الجيزة.. ومصدر: الانتظار أمام المدارس السبب

كتب - محمد شعبان:

شهدت مختلف محاور وميادين الجيزة كثافات مرورية مرتفعة، صباح الأحد؛ تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وكشف مصدر بغرفة مرور الجيزة عن وجود حالة من التكدس المروري بشارعي الهرم وفيصل للمتجه إلى مناطق الجيزة وجامعة القاهرة، الأمر نفسه للقادم من كوبري عباس وشارع البحر الأعظم إلى الجيزة وشارع مراد.

وأوضح المصدر، أن غرفة العمليات رصدت وجود كثافات بميادين النهضة ومصطفى محمود وسفنكس، ومحور صفط اللبن للمتجه إلى شارع السودان، وتحديدا بمحيط محطة مترو جامعة القاهرة.

المصدر أكد أن الانتظار الخاطئ لسيارات أولياء الأمور أمام المدارس، يعد السبب الرئيسي في تلك الكثافات، خاصة مع وقت الذروة الصباحية حيث موعد خروج الموظفين إلى مقار عملهم.

وشدد المصدر على تواجد رجال المرور منذ السابعة صباحا بمختلف شوارع وميادين الجيزة، وخاصة بمحيط المدارس والكليات؛ لتنظيم الحالة المرورية، والعمل على سحب الكثافات بمشاركة قطاع الخدمات الفنية.

وناشد المصدر قائدي السيارات الالتزام بقواعد المرور، وإيقاف السيارات في الأماكن المخصصة لذلك؛ منعا للتكدس المروري.