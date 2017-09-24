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بالصور.. طوابير مدراس الوادي الجديد بالزي الموحد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. طوابير مدراس الوادي الجديد بالزي الموحد

09:32 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

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بالصور.. الشرطة النسائية تؤمن مدارس الوادي الجديد

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بالصور.. الشرطة النسائية تؤمن مدارس الوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

شهدت مدراس إدارة الخارجة التعليمة بمحافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، في أول يوم التزامًا بالزي الموحد لأول مرة للصفوف الأولى من كل مرحلة تعليمية.

وكان اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وجه بتطبيق نظام الزي الموحد على إدارة الخارجة التعليمة، على أن يجري تعمميه على مستوى المحافظة بدءا من العام الدراسي المقبل.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور غازي البنواني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، لـ"مصراوي"، أن المديرية أعطت مهلة وتسهيلات لأولياء الأمور، الذي لم يتمكنوا من شراء الزي، كما أن محافظ الإقليم، وجه بصرف الزي مجانا للأيتام.

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مصراوي Masrawy

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