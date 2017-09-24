بالصور.. الشرطة النسائية تؤمن مدارس الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

دفعت مديرية أمن الوادي الجديد، صباح اليوم الأحد، بعناصر من الشرطة النسائية وبالأقوال الأمنية المتحركة أمام المدارس، لتامين العملية الدراسية أول يوم لها.

وانتشرت عناصر الشرطة النسائية، أمام مدارس الزراعة والتجارة ومدارس الفتيات لتأمين المدارس برفقة الأمن الإداري لكل مدرسة.

وفى سياق آخر، أجرى مديرو الإدارات التعليمة بمحافظة الوادي الجديد الخمسة، جولة على المدارس لحضور الطابور المدرسي، والتأكد من الالتزام بالزى الموحد للطلاب وبالتعليمات المدرسية.

يذكر أن 429 مدرسة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة استقبلت 60 ألف طالب وطالبة.