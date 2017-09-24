وزيرا التعليم والإنتاج الحربي يفتتحان مدرسة تحيا مصر بالأسمرات

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افتتح طارق شوقي وزير التربية والتعليم، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، اليوم الأحد، مدرسة "تحيا مصر 1" بحي الأسمرات.

وقال شوقي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشرف بنفسه على الجهد المبذول في حي الأسمرات ويولي اهتماما خاصا بسكانه، مطالبا إدارة المدرسة بتوزيع طلاب الفصل على فصلين بعد ما لاحظ كثافة عدد الطلاب في الفصل الواحد.

وطالب وزير التعليم، الطلاب بالاهتمام بدروسهم والبعد عن الدروس الخصوصية واحترام معلميهم، واعدا إياهم بمستوى تعليمي متميز في المدرسة، كما طالب المعلمين بمساعدته لجعل الطلاب يحبون المدرسة ويحرصون على الحضور.

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من جانبه، أكد العصار، تسخير كافة إمكانيات الوزارة لدعم احتياجات التربية والتعليم.

فيما، ذكر محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، أن المدرسة تقدم خدمة تعليمية متميزة، وهذا العام يسكن حي الأسمرات حوالي 5 آلاف مواطن، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان الحي العام المقبل إلى 100 ألف مواطن.