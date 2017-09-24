بالصور.. إلغاء مسابقة جمال للرجال في المكسيك بسبب المشاركين

كتب - هشام عواض:

قررت شركة لعرض الأزياء، إلغاء مسابقة جمال للرجال في المكسيك، التي كان من المقرر تنظيمها، وذلك بعد أن فشلت في العثور على مرشحين وسيمين يلبون معاييرها الخاصة.

وبحسب موقع "odditycentral"، اشترطت الشركة على المرشحين للمشاركة في مسابقة "مستر موديل تاباسكو 2017" أن يمتلكوا بعض الصفات، من بينها أن يكون عمر المرشح بين 17 و 27 عامًا، ولا يقل طوله عن 1.78 متر.

ومن المواصفات، أن يمتلك تناغمًا في شكل الوجه والجسم، وحاصل على درجة جامعية، أو مستوى تعليمي يتوافق مع سنه، ويتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة، ويمتلك جواز سفر ساري المفعول.

وقبل أيام قليلة من موعد المسابقة، لم يتمكن المنظمون من اختيار سوى 6 مرشحين، لم يكونوا في الأصل مستوفين لكافة الشروط السابقة، مما دعا اللجنة إلى الغاء الحدث بالكامل.

وكانت قد حاولت الشركة الترويج للحدث عبر مجموعة من الصور، التقطتها لعدد قليل من المشرحين المقبولين، وقامت بنشرها على شبكات التلفزيون المحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تساعد على جذب الراغبين بالمشاركة، خاصة وأن شرط الطول كان مجحفًا بحق المكسيكيين، المعروفين بأنهم قصار القامة بشكل عام.