في أول أيام الدراسة.. وزير التعليم يفتتح مدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات
في أول أيام الدراسة.. وزير التعليم يفتتح مدرسة تحيا مصر بحي الأسمرات
09:22 ص الأحد 24 سبتمبر 2017
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم
كتبت-ياسمين محمد:
وصل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، لمقر مدرسة تحيا مصر (1) للتعليم الاساسي، بحي الأسمرات، ليشهد انطلاق العام الدراسي الجديد، ويفتتح المدرسة التي تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام.
حضر الافتتاح اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والمهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، وفريدة مجاهد، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.
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