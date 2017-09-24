بالصور.. "بالونات" في استقبال طلاب بورسعيد أمام المدارس
بالصور.. "بالونات" في استقبال طلاب بورسعيد أمام المدارس
09:17 ص الأحد 24 سبتمبر 2017
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بالصور.. طلاب مدارس بورسعيد يبدأون العام الدراسي الجديد بتحية العلم
بورسعيد - طارق الرفاعي:
وضعت عدة مدارس بمحافظة بورسعيد، بالونات، اليوم الأحد، أمام بوابات المدارس، للترحيب بالطلاب الجدد في أول أيام العام الدراسي الجديد.
وكتبت إدارات المدارس عبارات ترحيب على لوحات قماشية وضعت على البالونات ومنها :"مرحبا بكم"، "مرحبا بالطلاب الجدد"، "إدارة المدرسة تهنئكم بالعام الدراسي الجديد".
وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد شارك طلاب مدرستي بورسعيد الثانوية العسكرية بنين والقناة الإعدادية بنات طابور الصباح في ظل تواجد أمني مكثف بمحيط المدارس.
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