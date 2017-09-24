بالصور.. طلاب مدارس بورسعيد يبدأون العام الدراسي الجديد بتحية العلم

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت مدارس محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، إقبالا من طلاب مراحل التعليم المختلفة علي التواجد بالمدارس، في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

وبدأ الطلاب أول أيام العام الدراسي الجديد بتحية العلم وترديد النشيط الوطني أعقبه كلمات لمديري المدارس لحث الطلاب على الالتزام والانتظام في الحضور إلى المدرسة من أجل النجاح والتفوق، مشددين على تطبيق نسبة الغياب بكل حزم.

وشهد محيط المدارس حالة من الاستنفار الأمني لقوات مديرية الأمن برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح، بكافة أحياء المحافظة، حيث انتشرت قوات الأمن بمحيط المدارس لتأمينها، وضبط أي عناصر إجرامية خارجة عن القانون، كما جابت مجموعات الانتشار السريع والأقوال الأمنية شوارع المحافظة، وانتشر رجال المرور بكافة الشوارع لتسهيل الحركة المرورية خاصة أمام المدارس.

وفرضت مديرية الأمن سيطرتها من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المحافظة لإحكام القبضة الأمنية عليها، وكثفت القوات من الإجراءات التفتيشية على رواد المدينة الساحلية.​