أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب مدارس بورسعيد يبدأون العام الدراسي الجديد بتحية العلم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. طلاب مدارس بورسعيد يبدأون العام الدراسي الجديد بتحية العلم

09:13 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

  • عرض 4 صورة

    d5ed4e9875.jpg

  • عرض 4 صورة

    f19405ab52.jpg

  • عرض 4 صورة

    14dc8208e3.jpg

  • عرض 4 صورة

    d9dfed69ba.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

بالصور.. "بالونات" في استقبال طلاب بورسعيد أمام المدارس

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت مدارس محافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، إقبالا من طلاب مراحل التعليم المختلفة علي التواجد بالمدارس، في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

وبدأ الطلاب أول أيام العام الدراسي الجديد بتحية العلم وترديد النشيط الوطني أعقبه كلمات لمديري المدارس لحث الطلاب على الالتزام والانتظام في الحضور إلى المدرسة من أجل النجاح والتفوق، مشددين على تطبيق نسبة الغياب بكل حزم.

وشهد محيط المدارس حالة من الاستنفار الأمني لقوات مديرية الأمن برئاسة اللواء أمجد عبد الفتاح، بكافة أحياء المحافظة، حيث انتشرت قوات الأمن بمحيط المدارس لتأمينها، وضبط أي عناصر إجرامية خارجة عن القانون، كما جابت مجموعات الانتشار السريع والأقوال الأمنية شوارع المحافظة، وانتشر رجال المرور بكافة الشوارع لتسهيل الحركة المرورية خاصة أمام المدارس.

وفرضت مديرية الأمن سيطرتها من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المحافظة لإحكام القبضة الأمنية عليها، وكثفت القوات من الإجراءات التفتيشية على رواد المدينة الساحلية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. توافد الطلاب على المدارس في أول يوم دراسة ببورسعيد

    أخبار

  • محافظ المنيا يتفقد عددًا من المدارس ويوجه ببث قيم الانتماء

    أخبار

  • رياح متوسطة محملة بالأتربة تجتاح كفر الشيخ

    أخبار

  • بالصور - "مدارس وغرائب".. أشباح وأغنام ومباني مائلة.. مرحبا بالعام

    أخبار

إعلان

7a85f080af.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته