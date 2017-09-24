الشرطة الهندية تقبض على زعيم روحي بتهمة اغتصاب سيدة

نيودلهي - أ ش أ

ألقت الشرطة الهندية القبض على زعيم روحي معروف يدعى فالهاري ماهاراج بتهمة اغتصابه سيدة تبلغ من العمر 21 عاما في قرية ألوار في ولاية راجستان، كانت قد توجهت إلى مقره الديني للتبرع بمبلغ من المال.

وذكرت هيئة الأذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم "الأربعاء" أن ماهاراج اتهم باغتصاب طالبة جامعية في كلية الحقوق في مقره في قرية ألوار، مشيرة إلي أن ماهاراج - الذي يصف نفسه بأنه "رجل الله" - سيواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات في حالة إدانته.

وقدمت المرأة، التي تدرس القانون في جايبور، شكوى رسمية في 11 سبتمبر الجاري تتهم فيها ماهاراج بالاعتداء عليها في السابع من شهر أغسطس الماضي، وقالت في شكواها إنها زارت المقر الديني الذي يتزعمه ماهاراج في قرية ألوار للتبرع بالمال بناء على طلب والديها وتعرضت للاغتصاب بعد أن وافقت على البقاء والمبيت في مقر الزعيم الروحي.

وقد قضت محكمة هندية الشهر الماضي بسجن رجل الدين المثير للجدل غورميت رام رحيم سينغ، لمدة 20 عاما بعد إدانته باغتصاب امرأتين من أتباعه.​