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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 31

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الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 31 الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارًا.. والعظمى بالقاهرة 31

التحرير

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق متفرقة من شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه مابين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر مضطربة وارتفاع الموج فيه مابين مترين ونصف إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن  

الصغرى العظمى 

القاهرة 24    31

وسط الدلتا 24       31

الإسكندرية 24 28

بلطيم 23 28

مطروح 20 28

السلوم 17 28

سيوة 16 32

بورسعيد 24   29

دمياط 24 29

العريش 22 31

رفح 18 31

الإسماعيلية 22 31

السويس 23 32

رأس سدر 22 31

نخل 18 28

نويبع 26 28

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طابا 20 31

كاترين 16 27

الطور 24 28

شرم الشيخ 26 34

الغردقة 26 33

مرسى علم 26 34

الفيوم 24 31

بنى سويف 23  31

المنيا 22 31

أسيوط 20 31

سوهاج 21 33

قنا 23 34

الأقصر 23 35

أسوان 26 36

أبوسمبل 24 35

الوادى الجديد 24 33

شلاتين 24 33

أبو رماد 23   33

رأس حدربة 22 31

حلايب 22 31

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