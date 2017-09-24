أخبار عاجلة

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين -
ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا -
راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش -
وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته -
ضبط كميات من الدواجن منتهية الصلاحية بأسوان -
الإدارة الأمريكية تقرر تأجيل الكشف الكامل عن وثائق اغتيال كنيدي -
قوات الحكومة السورية تتوغل من ريف حماة باتجاه مطار أبو الضهور في إدلب -
محافظ جنوب سيناء يستعرض إنشاء أكبر محطة لتموين السيارات بالشرق الأوسط بشرم الشيخ -
عقيلة صالح يبحث ورئيس الحكومة الليبية المؤقتة أخر المستجدات السياسية -
مساء الأنوار - التشكيل الأفضل للأهلي في مواجهة الوداد من وجهة نظر أسامة عرابي ووليد صلاح الدين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

إصابة 3 أمناء شرطة بطلقات خرطوش أثناء ضبط مسجل خطر بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إصابة 3 أمناء شرطة بطلقات خرطوش أثناء ضبط مسجل خطر بالشرقية

08:55 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

إصابة 3 أمناء شرطة بطلقات خرطوش أثناء ضبط مسجل خطر بالشرقية

أمناء

الشرقية – فاطمة الديب

أصيب 3 أمناء شرطة من قوة مركز ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، بطلقات خرطوش، اليوم الأحد، على يد مُسجل خطرأثتاء ضبطه بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول 3 أمناء من قوة مركز شرطة ديرب نجم، إلى مستشفى ديرب نجم العام، مصابين بطلقات خرطوش، وتم تحويلهم إللا مستشفي خاص بمدينة الزقازيق.

وأفاد شهود عيان،ب أنه أثناء قيام قوة من مركز شرطة ديرب نجم، بضبط أحد العناصر الإجرامية، رد الآخرين بإطلاق النيران على القوات مما أسفر عن إصابة 3 من أمناء الشرطة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. توافد الطلاب على المدارس في أول يوم دراسة ببورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. وزير الري ومحافظ الشرقية يفتتحان كوبري "القناطر التسعة"

    أخبار

  • تجديد حبس أب عذب ابنه حتى الموت في الشرقية

    أخبار

  • العثور على طفل حديث الولادة مُلقى داخل كرتونة بأحد شوارع الشرقية

    أخبار

إعلان

b2fd4b0625.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

تيلرسون يحث ميانمار على إنهاء العنف في ولاية راخين

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

ضبط كميات من الزيت والدقيق قبل بيعها في السوق السوداء بقنا

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

راشيل ماك أدامز وسيلما بلير تتهمان المخرج الأمريكي جيمس توباك بالتحرش

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته

وزير التجارة في حكومة كتالونيا يتقدم باستقالته