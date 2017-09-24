إصابة 3 أمناء شرطة بطلقات خرطوش أثناء ضبط مسجل خطر بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

أصيب 3 أمناء شرطة من قوة مركز ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، بطلقات خرطوش، اليوم الأحد، على يد مُسجل خطرأثتاء ضبطه بدائرة المركز.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوصول 3 أمناء من قوة مركز شرطة ديرب نجم، إلى مستشفى ديرب نجم العام، مصابين بطلقات خرطوش، وتم تحويلهم إللا مستشفي خاص بمدينة الزقازيق.

وأفاد شهود عيان،ب أنه أثناء قيام قوة من مركز شرطة ديرب نجم، بضبط أحد العناصر الإجرامية، رد الآخرين بإطلاق النيران على القوات مما أسفر عن إصابة 3 من أمناء الشرطة.