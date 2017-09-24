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بالصور.. توافد الطلاب على المدارس في أول يوم دراسة ببورسعيد

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مصراوي Masrawy

بالصور.. توافد الطلاب على المدارس في أول يوم دراسة ببورسعيد

08:46 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

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بالصور.. إصلاح كسر بخط مياه بمدينة دسوق بكفر الشيخ

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بالصور.. إصلاح كسر بخط مياه بمدينة دسوق بكفر الشيخ

بورسعيد - طارق الرفاعي:

بدأ طلاب بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، في التوافد على مدارس مراحل التعليم المختلفة في اليوم الأول للعام الدراسي الجديد.

وذهب معظم طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية في مجموعات سيرا على الأقدام بصحبة أصدقائهم، بينما اعتمد معظم تلاميذ المرحلة الابتدائية على سيارات "الأبونيه" أو من خلال الوصول بسيارات أولياء أمورهم.

وشهد محيط المدارس حالة من الاستنفار الأمني لقوات مديرية الأمن بكافة أحياء المحافظة، حيث انتشرت قوات الأمن بمحيط المدارس لتأمينها، وضبط أي عناصر خارجة عن القانون، كما جابت مجموعات الانتشار السريع والأقوال الأمنية شوارع المحافظة، وانتشر رجال المرور بكافة الشوارع لتسهيل الحركة المرورية خاصة أمام المدارس.

وفرضت مديرية الأمن سيطرتها من خلال الكمائن الثابتة والمتحركة على مداخل ومخارج المحافظة لإحكام القبضة الأمنية عليها، وكثفت القوات من الإجراءات التفتيشية على رواد المدينة الساحلية.

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