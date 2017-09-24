بالصور.. إصلاح كسر بخط مياه بمدينة دسوق بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار

أصلحت شركة مياه الشرب والصرف والصحى، بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الأحد، كسرا بخط مياه رئيسى، بمنطقة حى المنشية، بمدينة دسوق.

كانت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق، تلقت بلاغًا من أهالى شارع فرج الصايغ، بمنطقة حى المنشية، بحدوث كسر بخط المياه الخاص بالشارع، ما أدى إلى زيادة المياه بصورة كبيرة.

انتقل أشرف داود، رئيس حى شمال بمدينة دسوق، وإبراهيم الصقار، رئيس جهاز النظافة، بإدارة الحى، برفقة المهندس علاء البيطاوى، بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمدينة دسوق، وعدد من العمال، لفحص حالة بلاغ المواطنين، وتبين وجود كسر بخط مياه قطر 4 بوصة، وجرى التعامل معه، والقضاء على هذه المشكلة.