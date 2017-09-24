كيف تختار الساعة الملائمة لك في المناسبات؟

كتب - هشام عواض:

ساعة اليد من الأشياء التي تبرز أناقة الشاب، ولهذا يحرص على ارتدائها الكثير منها خاصة في المناسبات، لكن ربما نقع في حيرة من أمرنا حول اختيار الساعة الأنسب لكل مناسبة ومواصفاتها.

بالطبع الذوق الشخصي عامل أساسي في اختيارتنا من الساعة وباقي الأغراض، وهناك عدد من النصائح التي يجب عليك الانتباه لها قبل ارتدائك الساعة، وذبك بحسب موقع "theidleman".



- للعمل

تحتاج ساعة عملية وتتحمل معك كثرة التحرك خلال اليوم، ولهذا فعليك اختيار ساعة تصميمها عملي ومتنوع حتى تتناسف مع العديد من أنماط ملابسك وأن يكون لديها وظائف عديدة.

الساعة التي تذهب بها للعمل احرص على أن تكون بسوار من الستانليس ستيل أو من الجلد غير اللامع. وقد تكون هذه الساعة ضخمة نوعاً ما، لكن من دون مبالغة، وكذلك من دون أن تغطي قدر كبير من معصمك.

وإذا كانت شخصيتك ديناميكية وتحب التحرك كثيرًا، يمكنك أن تنجح في ارتداء ساعة من الجلد ذات تصميم يجمع بين المزايا الكلاسيكية والرياضية في الوقت عينه. ومن حيث الألوان فسوار الساعة الأسود هو الأفضل ويتنساب مع مختلف ألوان وتصاميم ملابسك.



- المناسبات الرسمية

تحتاج لحضور المناسبات الرسمية ساعة كلاسيكية تبرز أناقتك في البدلة، لهذا عليك انتقاء الساعة الكلاسيكية التي تتمتع بميناء من السيراميك الأسود اللون أو ميناء محفور عليه أنماط أنيقة، وتكون صغيرة الحجم نسيبًا. ويجب أن لا يظهر ميناءها الكثير من التعقيدات التقنية.

و يجب أن يكون سوار هذه الساعة من الجلد المدبوغ، وفي حال اخترت سوارًا معدنيًا، فاحرص على أن يكون متناسقًا مع أزرار القميص.



- للرياضة

إذا كنت تحب ممارسة الرياضة سواء بالمشي أو الجري أو الذهاب للجيم كثيرًا، فإنك سوف تحتاج ساعة بمواصعات خاصة حتى تتحمل معك، ويتضمن ميناء الساعة الرياضية عادة الكثيرة من الموانئ الثانوية، وخيارات إيقاف الوقت وإرجاع الدقائق.

ويكون سوار الساعة من المطاط أو الكانفا المطلية بألوان فاقعة حتى لا ينقطع ويتلف منك، وتتميز الكثير منها بكبر حجمها وازرارها، لأنها تضم الكثير من التعقيدات الوظيفية المميزة، وتتمتع بخاصية مقاومة الماء والضغط وحساب كمية الأوكسجين وبوصلة، وغيرها من التعقيدات التي تساعد على حماية الساعة حتى في أقسى الظروف.