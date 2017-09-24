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هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب جنوبي الفلبين

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مصراوي Masrawy

هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب جنوبي الفلبين

06:34 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

هزة أرضية بقوة 5.4 درجات تضرب جنوبي الفلبين

مانيلا - (د ب أ)

هزت أربعة زلازل تتراوح شدتها ما بين 4 إلى 5.4 درجات على مقياس ريختر منطقة بوكيدنون ولاناو ديل سور جنوبى الفلبين، صباح اليوم الأحد.

وقال المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل (فيفولكس) إن الهزة الأقوى والبالغ شدتها 5.4 درجات ضربت المنطقة في الساعة 0447 من صباح الأحد (2047 من مساء السبت بتوقيت جرينتش).

وشعر السكان بالهزة بدرجة أقل في أجزاء مختلفة من مينداناو.

وذكر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل أن الهزة الأولى التي بلغت قوتها 4.4 درجة وقعت الساعة 0148 من صباح الأحد بالتوقيت المحلي (1748 من مساء السبت بتوقيت جرينتش) على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات شمالي واو، لاناو دى سور.

وقال المعهد إن جميع الزلازل كانت على عمق يتراوح بين كيلومترين و14 كيلومترا.

ولم يتوقع المعهد وقوع أضرار جراء الهزات لكنها تسببت في انقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق المتضررة.

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