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مقتل أوكراني طعنا أثناء مشادة مع كازاخستاني في نزل للاجئين بألمانيا

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مصراوي Masrawy

مقتل أوكراني طعنا أثناء مشادة مع كازاخستاني في نزل للاجئين بألمانيا

06:23 ص الأحد 24 سبتمبر 2017

مقتل أوكراني طعنا أثناء مشادة مع كازاخستاني في نزل للاجئين بألمانيا

برلين - (د ب أ)

ذكرت الشرطة أن رجلا أوكرانيا يبلغ من العمر 28 عاما قتل طعنا أثناء مشادة مع زميل له في نزل للاجئين في بلدة ايجنفيلدن بجنوبي ألمانيا، يوم السبت.

وتعرض الرجل الأوكرانى للطعن من قبل زميله الكازاخستاني البالغ من العمر 47 عاما، وأصيب الرجل الأوكراني بجراح خطيرة جدا توفي على إثرها في مكان الحادث.

وتم اعتقال الشخص البالغ من العمر 47 عاما، ومن المقرر أن يعرض على قاضي التحقيق، اليوم الأحد.

ولم تتضح بعد الأسباب التي أدت إلى المشادة، وقالت الشرطة إنها لن تكشف عن مزيد من التفاصيل حول الحادث لأن التحقيق لا يزال جاريا.

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