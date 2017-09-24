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عبد الله النجار: أكشاك الفتوى في الجامعات ليست ضد المسيحيين (فيديو)

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عبد الله النجار: أكشاك الفتوى في الجامعات ليست ضد المسيحيين (فيديو) عبد الله النجار: أكشاك الفتوى في الجامعات ليست ضد المسيحيين (فيديو)

التحرير

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قال الدكتور عبدالله النجار، عضو مجلس البحوث الإسلامية، إن تجربة وضع أكشاك الفتوى في الجامعات ليست ضد المسيحيين بل تنصب في صالحهم، موضحًا أن الأقباط هم المستهدفون بالفتاوى الضالة، وبالتالي فإن وضع تلك الأكشاك داخل الجامعة يرسخ معنى المواطنة بين المسلمين والأقباط.

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وأضاف "النجار"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC» أن تلك الاكشاك ستصب في صالح الطرفين المسلمين والأقباط ، حيث أن الدين لله والوطن للجميع، كما أنهم يسعوا لوضع الخدمة في المكان الذي ستتطلب وجوده، والمكان الذي يظن البعض أنه مكان لطلب الفتوى سواء مدرسة أو مسجد أو جامعة.
 
وأشار إلى أن تقديم الخدمة الدينية حق وضرورية في أي مكان، كما أنها تتعلق بالأمن القومي.

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التحرير

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