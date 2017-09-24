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«تعليم البرلمان»: لازم نشوف حل لتغيب طلبة الثانوية العامة عن الحضور

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«تعليم البرلمان»: لازم نشوف حل لتغيب طلبة الثانوية العامة عن الحضور «تعليم البرلمان»: لازم نشوف حل لتغيب طلبة الثانوية العامة عن الحضور

التحرير

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قالت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه يجب العمل على حل ظاهرة الدروس الخصوصية، موضحة أن تلك الظاهرة تفسد العملية التعليمية ويجب معالجتها بطرق علمية من خلال عقد لجنة مناقشات للتعرف على أسباب تلك الظاهرة وكيفية الحد منها وتقليلها.
 
وأضافت النائبة خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري، على قناة «DMC»، أن قطع التيار الكهربائي عن مراكز الدروس الخصوصية ليس حلًا للأزمة، حيث أنه من الممكن أن يتم فتح تلك المراكز بعيدة عن أعين الوزارة والرقابة وبالتالي فإن الحل لن يُجدي.
 
وتابعت، «مفيش حضور خالص من جانب الطلاب في مراحل الثانوية العامة، لازم نشوف حل للمشكلة دي».

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التحرير

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